Невероятный сценарий у кубкового матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». Самарцы выиграли первый тайм с запасом в три гола, но после перерыва противник ответил своими тремя голами. Гамид Агаларов оформил дубль, а Абакар Гаджиев на 90-й минуте сравнял. Илья Кирш разогнал атаку по левой половине поля и выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Агаларов сделал скидку на Гаджиева чуть назад, а тот в касание пробил под левую штангу - 3:3. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Невероятно: махачкалинское «Динамо» отыгралось в Самаре с 0:3
|Крылья Советов
|Динамо Махачкала
окончен после пенальти
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