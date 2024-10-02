Станкович получил первое удаление во время работы в России

Главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича удалили во время вечернего дерби «красно-белых» с московским «Динамо». Игра проходит вечером среды в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.

Две жёлтых карточки по ходу встречи получил сербский тренер, после второго предупреждения на 87-й минуте его попросили покинуть пределы поля. Это первое удаление для балканского специалиста за время работы в России.

Концовка дерби обещает быть боевой, «Спартак» под конец второго тайма сравнял счёт – 2:2. Текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Спартак» проводит наш портал.