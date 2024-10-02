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Дзюба вне заявки «Акрона» на матч с «Зенитом», Соболев – в старте питерцев

02 Октября 2024 • 20:31 Комментировать (1)
Зенит
...
Акрон
1 1.25 X 6.00 2 12.50
Через 0 ч. -5 мин.

Форвард «Акрона» Артём Дзюба не попал в заявку тольяттинского клуба на кубковый матч против «Зенита». Вечером среды в Санкт-Петербурге команд встретятся в пятом туре группового этапа. Оба клуба за час до игры объявили свои составы на игру.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Чистяков, Эракович, Горшков, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Педро, Соболев;

«Акрон»: Волков, Димоски, Бокоев, Баранок, Пестряков, Москвичёв, Палиенко, Эсанов, Бакаев, Тимошенко, Чибота.

Напомним, что текстовую трансляцию этого поединка проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени. Параллельно сыграют «Ахмат» и «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
02 Октября 2024 в 20:53
испугался и не приехал
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