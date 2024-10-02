«Ахмат» и «Краснодар» объявили составы на кубковую битву

«Ахмат» и «Краснодар» вечером среды в Грозном проведут матч в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Оба клуба за час до встречи огласили свои стартовые составы.

«Ахмат»: Опарин, Ибишев, Гандри, Швец (к), Ловат, Диванович, Камилов, Исмаэл, Ковачев, Талал, Уткин;

«Краснодар»: Дюпин, Гонсалес, Арутюнян, Кайо, Оласа, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Олусегун, Мозес, Смолов (к).

Напомним, что в турнирной таблице квартета «Краснодар» с девятью баллами идёт на втором месте, отставая от ЦСКА на два балла. Однако у «быков» игра в запасе. «Ахмат» имеет шесть баллов и идёт на третьей строчке.

Параллельно сыграют «Зенит» и «Акрон». Текстовые трансляции обоих поединков проведёт наш портал.