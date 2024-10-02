«Динамо» обыгрывает «Спартак» по итогу первого тайма дерби

Вечером среды в групповом этапе Кубка России сошлись московские «Динамо» и «Спартак». По итогу первого тайма «бело-голубые» обыгрывают «красно-белых» с минимальным преимуществом – 2:1.

Началась игра с быстрого гола, на третьей минуте динамовцев вперёд вывел Эли Даса. Однако спустя несколько минут Эсекьель Барко с помощью точного 11-метрового удара сравнял положение – 1:1.

Тем не менее, на 21-й минуте молодой марокканский форвард «Динамо» Эль-Мехди Маухуб вновь вывел свой клуб вперёд, установив счёт, сохранившийся до перерыва – 2:1.

Текстовую трансляцию знаменитого московского дерби проводит наш портал.