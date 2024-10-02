Карпин назвал новое прозвище Комарова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Несмотря на то, что поражение в серии пенальти, все-таки можно поздравить с выходом в следующий этап Пути РПЛ. Ваши впечатления по тому, какая была игра сегодня?

- Если говорить с точки зрения игры, то игра понравилась, доминировали 80 минут, можно сказать, абсолютно спокойно пропустили со стандарта после углового. И после выноса в нашу сторону, необязательные, мягко говоря, голы. А так, да, задачу выполнили. Задача была выйти из группы с первого или второго места. Все плановые замены сделали, дали сыграть всем, кого планировали выпустить, кому дать минуты. Все по плану практически, кроме серии пенальти или упущенного преимущества со счета 2:0.

- По молодому нападающему. Все-таки ваша оценка сегодня его игры?

- Нормально.

- И все?

- Ну да, а что еще?

- Если говорить про серию пенальти. Заранее у вас есть пятерка бьющих, или по ходу определяется? Кто-то подходит и говорит, что готов или не готов?

- Нет, заранее, понятно, пятерки не было. Мы же не знали, в каком составе мы закончим игру, поэтому естественно, никакой пятерки не готовили. Уже по факту, те, кто когда-то били пенальти, вот и первая пятерка была.

- Как будете подкалывать Комарова и Чернова? Или не будете?

- Чернова нет, а Комаров два касания мяча сделал, естественно, будем подкалывать.

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- Уже придумали как?

- Как обычно, «корягой».