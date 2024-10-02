Артига: «В целом по второму тайму я очень даже доволен»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Можно ли разделить игру на два отрезка - на минут 75 и последние 15 минут, потому что они получились даже с точки зрения исхода матча совершенно разными? Как вам кажется, как оцените игру своей команды сегодня?

- Сегодня всё у нас получилось, немного где-то удача помогла, забили в итоге два гола, отыгрались. Но в первом тайме довольно-таки тяжело было играть против «Ростова». Он очень хорошо боролся за мяч. Во второй тайме, да, действительно мы уже смогли переломить ход игры, и таким образом получилось отыграться и выиграть в серии пенальти.

- Вы после прошлого матча сказали, что видите некоторый прогресс в игре в обороне, что она выглядит лучше. Сегодня у вас были другие защитники, Джикия иМилентиевич. Как они себя показали?

- На самом деле за первый тайм я немного зол, потому что были определенные промахи в обороне, это касалось всей команды как в игре в атаке, так и в обороне. Мы не смогли создать моментов. И были некоторые ошибки, потому что у нас полузащитники выдергивались на прессинг, а должны были оставаться сзади. По некоторым моментам. Поэтому получился такой результат, но в целом по второму тайму я очень даже доволен. Начали создавать моменты и выходить в атаку, то есть уже играли больше всей командой не только в обороне, но и в атаке также действовали совместно.