Джикия: «Можно сказать, я полноценно готов»

Защитник «Химок» Георгий Джикия оценил свой дебют за новый клуб. Центральный защитник вечером среды впервые вышел на поле за подмосковную команду в официальном матче.

«Хорошо себя чувствую и хорошо провёл последнюю неделю, поэтому вышел на поле. Можно сказать, полноценно готов. У меня было много сложностей, давно не играл и мне необходимо добавлять и много в чем прибавлять», - делится Джикия для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» в дебютном матче Джикии сыграли с «Ростовом» в боевую ничью по итогу основного времени (2:2). А после обыграли дончан в насыщенной серии послематчевых пенальти.

Джикия до перехода в «Химки» семь лет выступал за «Спартак».