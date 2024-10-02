«Динамо» снова повело в матче со «Спартаком» после гола Маухуба

Столичное дерби «Динамо» - «Спартак» получается результативным по итогам первой четверти основного времени. На первых минутах Элазар Даса и Эсекьель Барко обменялись голевыми ударами. На 20-й минуте ошиблись спартаковцы на своей половине, Срджан Бабич подарил мяч Луке Гагнидзе, в итоге передача последовала на Хорзе Карраскаля, который выкатил сферу в центр, откуда эль-Мехди Маухуб в касание пробил в левый от себя угол - 2:1.

При таком счете «Динамо» вновь теснит соперника с первого места в группе. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.