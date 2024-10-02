«Спартак» быстро отыгрался с пенальти в дерби с «Динамо»

Стремительно развиваются события в кубковом столичном дерби «Динамо» - «Спартак». На второй минуте Элазар Даса прицельным ударом открыл счёт, но совсем скоро соперник получил право пробить пенальти, так как Николас Маричаль сыграл рукой в штрафной. Эсекьель Барко направил мяч в правый нижний угол ворот, и голкипер был близок к тому, чтобы спасти «Динамо».

В таблице «Спартак» возвращает себе лидерство, отодвигая «Динамо» на вторую строчку. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.