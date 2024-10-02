Даса открыл счёт в матче столичных «Динамо» и «Спартака»

Оба матча в кубковом Пути РПЛ, стартовавшие в 19:00, начались с голевых атак хозяев. В противостоянии столичных «Динамо» и «Спартак» на второй минуте отличился Элазар Даса. Хорхе Карраскаль подал мяч от углового флага ближе к линии штрафной, а израильтянин с лета в касание нанес удар по рамке соперника, и сфера влетела впритирку со стойкой.

«Динамо» выходит на первое место с 11 очками, у соперника 9 баллов, махачкалинцы идут с 7 пунктами, «Крылья Советов» - с тремя. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.