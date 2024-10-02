«Крылья Советов» повели на второй минуте матча с «Динамо» Махачкала

Кубковый матч «Крылья Советов» - «Динамо» Махачкала начался с голевой атаки самарцев. На второй минуте Ульви Бабаев пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч попал в перекладину и штангу, отскок в центр штрафной площади, Дмитрий Цыпченко не смог подстроиться, но Ульви сам удачно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку со второй попытки.

Самарцы набирают три очка в онлайн-таблице, но все равно не уйдут с последней строчки. У соперника семь очков и третья позиция. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.