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Кубок России

Осинькин: «Могли бы ещё и больше поставить молодых футболистов»

02 Октября 2024 • 19:06 Комментировать
Крылья Советов
3:0
Динамо Махачкала
1 2.30 X 3.25 2 3.40
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Сегодня Кубок и смешанный состав. Кто будет играть справа, ведь в старте нет ни одного именно правого защитника?

- Отвечу так: точно не Фролов. Давайте чуть потерпим, пусть у вас поболит голова. Поверьте, у нас болела еще больше.

- В стартовом составе молодой Грибакин. Это уже не первое его появление в составе. Как оцените его перспективы?

- Да вообще у нас футболисты второй команды «Крыльев Советов» в течение сезона сделали хороший прогресс. Мы довольны тем, как они растут и развиваются. Грибакин, иногда Бобёр, сейчас переболел, но все-таки в составе есть как запасной. И другие ребята, мы на них рассчитываем. Это футболисты, мы их ставим. Но сейчас не просто потому, что надо поставить, а оценка их роста.

- Вы два раза в этом сезоне играли уже против махачкалинского «Динамо» и дважды проиграли 0:1. Можно сказать, что соперник самый неудобный для вас?

- Мы два раза московскому «Спартаку» 0:3 проиграли. Знаете, неудобный? Совершенно разные матчи, совершенно разные ситуации, в которых мы оказывались в начале сезона. Так немного не хватало, конечно, футболистов. Сейчас мы имеем свои трудности, и они в том числе из-за регламента Кубка. Мы хотели бы и даже большое количество молодых футболистов поставить, но ограничение в пять человек, которое есть из тех футболистов, которые молодые и заявлены за вторую команду, мы могли бы еще и больше поставить. Случайно получилось, что еще и Фролов у нас - футболист, который заявлен за вторую команду. Это еще одно место для молодого футболиста в этой игре у нас занято. Тем не менее, мы считаем, что команда хорошо готова, она цельная, очень организованная, мы понимаем, что по индивидуальным качествам не «Спартак», о котором мы говорили, но тем не менее, очень интересный коллектив. Не зря оценивают его как команду номер один из тех, кто пришел из ФНЛ  этом сезоне. Хотя это все покажет только чемпионат, а это только 1/3 чемпионата прошла, промежуточные пока итоги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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