Личка: «Противостояние со Станковичем не важно, я хочу, чтобы команда побеждала»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Вы еще ни разу не обыграли Станковича. Вот третья попытка. Насколько принципиальна эта игра с точки зрения тренерского противостояния?

- Для меня это не важно, я хочу, чтобы команда побеждала. А моя борьба и Деяна Станковича? Я думаю, он тоже не будет думать об этом, а будет думать о команде. Понятно, что человек хочет побеждать в любом матче, а это значит, сегодня нас ждет сильный «Спартак». Это дерби, сегодня будет аншлаг, мы хотим побеждать и биться, как две недели назад в гостях у «Спартака». Нужно идти забивать свои моменты и играть дисциплинировано на поле.

- Насколько принципиально в кубковой группе занять первое место?

- Всегда приятно выиграть свою группу, плюс еще когда ты бьешься со «Спартаком», с Махачкалой, очень сложными соперниками, и Самара, которая хорошая футбольная команда. Поэтому это было бы очень приятно сегодня победить и узнать, что мы остаемся в Пути РПЛ и набрать больше очков.