Биджиев: «Нам надо распределить силы»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Месяц назад ваша команда здесь уже играла и побеждала. Как можно сравнить эти игры? Чего ожидаете от сегодняшней?

- То, что было месяц назад, уже история. Нам сегодня предстоит следующий важный матч, поэтому готовимся со всей серьезностью.

- Относительно прошлой кубковой игры вы сделали четыре изменения, и все они в средней линии. Почему?

- Честно говоря, не помню точного количества изменений, которые мы сделали. Естественно, идет большая нагрузка, большое количество матчей, поэтому применяется ротация. Нам надо распределить силы.

- Чтобы выйти в Путь РПЛ и играть в сильнейшей сетке, вам необходимо сегодня побеждать и ждать осечки в матче в Москве. Как-то будете следить за игрой «Спартака» и «Динамо»? Может быть, вы или кто-то из штаба во время матча?

- Понятно, мы сконцентрированы на своем матче, а там, как там будет, узнаем уже по факту.