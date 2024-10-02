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Станкович: «Думаю, что игра Мангаша может стать сюрпризом для многих»

02 Октября 2024 • 18:44 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Спартак Москва
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- Насколько принципиально итоговое место в группе? Важно ли «Спартаку» оказаться именно на первом месте?

- Конечно, это важно для меня как тренера, для клуба, футболистов, для всех нас важно. Мы постараемся завершить этот этап на первом месте.

- Мангаш сегодня дебютирует в стартовом составе. Чего ждете, насколько его должно хватить?

- Он очень усердно и хорошо работал в этот период, очень интересный и талантливый игрок. Я надеюсь, что сегодня он сможет показать свои качества, не только технические, но и другие тоже. Я думаю, что это может стать сюрпризом для многих.

- Чего вы ждете от стажировки Александра Мостового в вашей команде?

- Нет. Он не будет принимать участия в наших тренировках. Я думаю, что у него есть свое мест, а я буду думать о своей команде.

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Спартак Москва Деян Станкович

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