Личка: «Мы должны всё показать на поле в течение 90 минут, а не только разговаривать»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Я посмотрел состав на кубковый матч против «Спартака» прошлый, где «Динамо» крупно проиграло. Тот состав серьезно изменился и сегодня больше напоминает основной состав «Динамо». Согласны?

- Будем говорить о достаточной ротации. Играет, например, Диего Лаксальт, у которого была травма. Ему нужна игровая практика, он сыграл 20 минут в Махачкале. Сегодня проведет на поле какое-то время. А также остальные игроки. Я всегда говорю в раздевалке, что доверяю всем. Понятно, стараюсь быть справедливым, но честно скажу, это невозможно всегда на 100%. Но я уверен, что наша команда сегодня, например, Макаров - умнейший игрок, Гладышев, который два матча не играл, Мехди, Лука Гагнидзе имеют свои качества и могут соревноваться с такой командой, как «Спартак», но мы должны это показать на поле в течение 90 минут, а не только разговаривать.