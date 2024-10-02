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Серия пенальти из 18 ударов: «Химки» отыгрались у «Ростова» с 0:2 в игре и прошли в плей-офф Пути регионов

02 Октября 2024 • 18:28 Комментировать
Химки
2:2
Ростов

Программа среды в Кубке России открывалась в ближнем Подмосковье. «Химки», имевшие три очка по итогам четырёх туров группового этапа Пути РПЛ, принимали «Ростов», набравший к тому времени девять баллов.

Протокол игры  
Химки2:2Ростов
   
  44'Лангович Андрей (0:1)
  75'Мохебби Мохаммад (0:2)
(1:2) Руденко Александр Александрович81'  
(2:2) Мелентиевич Стефан88'  
Обухов ИгорьАнджелкович Неманья 46' (Мелентиевич Стефан ( 46'  90') Джикия ГеоргийСтепанов ДанилАбдуллахи КвариЛуна Диего 46' (Фернандес Дани II ( 46') Магомедов Бутта 67' (Мирзов Резиуан ( 67') Корредера АлексМехия РобертПанченко КириллСадыгов Илья 57' (Заболотный Антон ( 57')
Запасные: Кокарев НикитаБакаев ЗелимханГусейнов РинатХосонов ХетагРуденко Александр Александрович  90'Вера Лукас ГабриэльБурыченков Ярослав
Ятимов РустамЧернов ЕвгенийЛангович АндрейМелёхин Виктор 60' (Комаров Иван ( 60') Осипенко Максим 46' (Сако Умар ( 46'  56') Кучаев КонстантинШанталий ДаниилЩетинин КириллАзнауров Имран 60' (Вахания Илья ( 60') Байрамян Хорен 80' (Комличенко Николай ( 80') Шамонин Антон 60' (Мохебби Мохаммад ( 60'  69')
Запасные: Одоевский ДаниилЖбанов ИльяХанкич ХидаетСутормин АлексейСаравия РодригоРоналдоГлебов Данил
02 октября. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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«Химки» подходили к этой игре с четырёхматчевой серией без забитых мячей в чемпионате, в «Ростов» – с трёхматчевой. Вообще, трудно порой соотносить выступления команд в Премьер-лиге и в Кубке. Всё пересекается, в промежутки вклинивается. Но про «Химки» чётко можно было сказать, что у них долгая безвыигрышная серия. Длившаяся без малого два месяца.

Шараханья особо не идут на пользу «Химкам». Артигу назначили незадолго до старта сезона, понабрали много игроков, и теперь попробуй разберись со всеми, определи основной состав. То ли дело «Ростов», где Карпин трудится с 2017 года. Там проблемы с составом бывают из-за дефицита. Сейчас вот у Голенкова травма, а Комличенко только восстановился, Мохебби подводят с осторожностью.

Поэтому в старте «Ростова» появился молодой Шамонин на месте центрального нападающего. Ну а за «Химки» наконец дебютировал опытный игрок противоположного амплуа – Джикия. «Ростов» быстро забрал себе инициативу. Он же более играющая команда, как говорить любят. Остроты, правда, подождать пришлось, пока Чернов не нанёс внезапный дальний удар из левой зоны, – Обухов перевёл мяч за перекладину.

Ответ у «Химок» был – тоже нереализованный. Бутта Магомедов закинул из глубины на левый полуфланг на Панченко, который скинул к центру на Садыгова. Тот из двух попыток не смог направить мяч в ворота мимо частокола ног соперников – угловой. С двумя стандартами подряд у своих ворот гости справились. Потом «Ростов» вернулся к поиску путей в чужие ворота. Шанталий сделал проброс себе и отдал короткий пас Шамонину, пробившему метров с пятнадцати прямо в руки Обухову.

В предыдущих матчах неудачно себя проявлял правый вингер ростовчан Лангович – а тут он блеснул в конце первого тайма классным голевым проходом. Правда, не совсем сольным. Немножко обыгрался Андрей с Байрамяном, смещаясь в штрафную площадь. И пробил отлично в левый угол – 0:1. Оформив себе небольшой задел, «Ростов» старался так же играть и во втором тайме. Со временем это помогло ему, но стройности в защите дончанам не хватило.

Вскоре после перерыва Чернов и Шамонин опасно били из штрафной – всё рядом, где-то на угловой. Химчане с трудом создавали свои шансы. То Заболотный слабо в руки Ятимова пробьёт, то Корредера. Карпин выпустил порезвиться Мохебби, и тот отблагодарил главного тренера на 75-й минуте. Затяжная атака гостей обернулась мощным ударом Вахании, сэйвом Обухова и добиванием головой Мохебби в правый угол. Вынесли мяч хозяева уже из-за ленточки (0:2).

«Химки» не собирались опускать руки – Руденко вышел на замену тоже чтобы забить. Получил он заброс от Панченко на левом полуфланге и установил счёт 1:2. «Ростов» не жался к своим воротам – наоборот. Комаров издали не попал в створ, удар головой Сако потащил Обухов. Но «Химкам» и не нужно было наседать, чтобы перевести выяснение отношений в серию пенальти. В контратаке заработан угловой – Панченко подал его справа – Мелентиевич переправил мяч вторым этажом в левый угол (2:2).

Серию пенальти открыл Панченко – забил по центру (1:0; здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Комличенко загнал мяч в левый угол (1:1). Мехия всадил мяч под перекладину (2:1). Сако поразил левый угол (2:2). Руденко забил в правый (3:2). Комаров пальнул выше перекладины (3:2). Заболотный проявил ответную любезность – угодил в верхнюю планку (3:2). Лангович хладнокровно покатил по центру (3:3). Мирзов отправил мяч в правую часть створа (4:3). Мохебби идеально вонзил его в правую девятку (4:4).

Абдуллахи перехитрил Ятимова (5:4). Обухов был близок к тому, чтобы парировать удар Кучаева, но мяч прокатился в левый угол (5:5). Дани Фернандес щёлкнул одиннадцатиметровый в район правого угла (6:5). Щетинин, проводивший сотый матч за «Ростов», – в район левого (6:6). Степанов вкатил в правый (7:6). Шанталий низом успешно ударил туда же (7:7). И Мелентиевич (8:7). А вот Чернов не пробил мяч сквозь Обухова (итог – 8:7). «Химки» выиграли по пенальти.

«Ростов» гарантировал себе второе место в группе и проход в плей-офф Пути РПЛ, а «Химки» – третье место в группе и проход в плей-офф Пути регионов. Об этом стало известно сразу по окончании игрового времени матча – серия пенальти в этом плане роли уже не играла.

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Кирилл Иванцов

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