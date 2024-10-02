Булыкин: «Вряд ли Дзюба сегодня пожмёт руку Семаку»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о сегодняшнем матче Кубка России «Зенит» - «Акрон».

- Допускаете, что сегодня Дзюба забьет «Зениту» с учетом того, что у него осталась обида на Семака?

- Если футболист вам скажет, что у него нет особого настроя на свой бывший клуб или на тренера, к которому остались вопросы, то не верьте ему. Это точно не так. Дзюба однозначно сегодня выйдет на поле с удвоенной энергией и захочет забить питерцам. А дальше уже все зависит от него самого и от того состава, который выставит на эту игру Семак.

- Вас удивляет результативность Дзюбы на старте сезона?

- В «Акроне» забивать сложнее, чем в том же «Зените». Значит, у Дзюбы нет проблем с мотивацией. Пока его возвращение в футбол ему удается. Он хочет побить все имеющиеся рекорды в России.

- То есть побьет рекорд Лоськова по голам и передачам уже в этом сезоне?

- Это вполне реально. Думаю, такую цель он себе и поставил. Повторюсь, в «Акроне» непросто пополнять свой лицевой счет. Но Дзюбе за счет его желания и навыков пока это удается. Он двигается к своим целям.

- Будет ли красиво с его стороны, если он опять не пожмет руку Семаку?

- Наверняка у него что-то есть к своему бывшему тренеру… Вряд ли он пожмет руку Семаку. А на поле захочет показать все, на что способен и ответить всем критикам, скептикам. Такая вот у него мотивация.

- Можно ли этот матч рассмотреть, как дуэль Соболева и Дзюбы?

- Да. Почему нет? Вот и сравним этих двух габаритных центрфорвардов. Они похожи по своему стилю игры впереди. Конечно, по титулам, достижениям Дзюба повыше. Но в одном конкретном матче может произойти все что угодно. Понаблюдаем за ними.

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Александр Сычёв