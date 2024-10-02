Булыкин: «Вряд ли Дзюба сегодня пожмёт руку Семаку»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о сегодняшнем матче Кубка России «Зенит» - «Акрон».
- Допускаете, что сегодня Дзюба забьет «Зениту» с учетом того, что у него осталась обида на Семака?
- Если футболист вам скажет, что у него нет особого настроя на свой бывший клуб или на тренера, к которому остались вопросы, то не верьте ему. Это точно не так. Дзюба однозначно сегодня выйдет на поле с удвоенной энергией и захочет забить питерцам. А дальше уже все зависит от него самого и от того состава, который выставит на эту игру Семак.
- Вас удивляет результативность Дзюбы на старте сезона?
- В «Акроне» забивать сложнее, чем в том же «Зените». Значит, у Дзюбы нет проблем с мотивацией. Пока его возвращение в футбол ему удается. Он хочет побить все имеющиеся рекорды в России.
- То есть побьет рекорд Лоськова по голам и передачам уже в этом сезоне?
- Это вполне реально. Думаю, такую цель он себе и поставил. Повторюсь, в «Акроне» непросто пополнять свой лицевой счет. Но Дзюбе за счет его желания и навыков пока это удается. Он двигается к своим целям.
- Будет ли красиво с его стороны, если он опять не пожмет руку Семаку?
- Наверняка у него что-то есть к своему бывшему тренеру… Вряд ли он пожмет руку Семаку. А на поле захочет показать все, на что способен и ответить всем критикам, скептикам. Такая вот у него мотивация.
- Можно ли этот матч рассмотреть, как дуэль Соболева и Дзюбы?
- Да. Почему нет? Вот и сравним этих двух габаритных центрфорвардов. Они похожи по своему стилю игры впереди. Конечно, по титулам, достижениям Дзюба повыше. Но в одном конкретном матче может произойти все что угодно. Понаблюдаем за ними.
Александр Сычёв
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