«Крылья» и махачкалинское «Динамо» назвали составы на очный матч

Вечером среды в рамках пятого тура группового этапа Кубка России самарские «Крылья» примут махачкалинское «Динамо». Поволжский и кавказский коллективы огласили свои составы на матч.

«Крылья Советов»: Фролов, Гальдамес, Гапонов, Грибакин, Бабкин, Мендес, Бабаев, Ороско, Дмитриев, Цыпченко, Шитов;

«Динамо Махачкала»: Магомедов, Ковачевич, Кирш, Котин, Сундуков, Сандрачук, Крачковский, Ангбан, Джавад, Магомедов, Сердеров.

Текстовую трансляцию матча проведёт наш портал. Ранее составы на очное дерби огласили московское «Динамо» и «Спартак».

Отметим, что у «Крыльев» уже нет шансов на третье место, у клуба ноль очков. У «Динамо» семь очков, третья позиция, а отставание от первого места – всего два балла.