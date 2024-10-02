«Динамо» и «Спартак» огласили составы на вечернее дерби

Вечером среды очередное дерби проведут московские «Динамо» и «Спартак». Оба столичных клуба назвали свои стартовые составы на игру.

«Динамо»: Лещук, Даса, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Гагнидзе, Макаров, Карраскаль, Гладышев, Маухуб;

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Напомним, что начнётся московское дерби в 19:00 по местному времени. Текстовую трансляцию события проведёт наш портал.

Ранее в этом сезоне команды встречались уже дважды. В первом кубковом матче «Спартак» одержал разгромную победу (3:0). Во второй игре команды уже в рамках РПЛ поделили очки (2:2).