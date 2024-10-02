Кирьяков: «Игра с «Зенитом» для Дзюбы принципиальна»

Российский тренер Сергей Кирьяков порассуждал о принципиальности матча «Зенит» - «Акрон» для форварда тольяттинского клуба Артёма Дзюбы.

«Насколько он готов и мотивирован? Игра с «Зенитом» для него принципиальна. Он захочет это доказать. Позволят ему физические возможности сыграть в Кубке, потом в чемпионате? Для «Акрона» важнее сохраниться в чемпионате», - делится Кирьяков с «Чемпионатом».

В «Акроне» Дзюба оказался в конце прошедшего трансферного окна.

Текстовую трансляцию вечернего матча «Зенит» - «Акрон» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России проведёт наш портал.