Павлюченко: «Если Дзюба обижен, то может забить «Зениту»

В среду вечером в Кубке России «Зенит» будет принимать «Акрон». Нападающий Артём Дзюба сыграет против своей бывшей команды. Известный в прошлом игрок Роман Павлюченко считает, что Дзюба может отметиться голом в Санкт-Петербурге.

«Если он обижен на «Зенит», то точно может забить. Конечно, он хочет забить и доказать руководству, тому же Семаку. Но будет очень тяжело, потому что они в Питере играют», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

По словам Павлюченко, у «Акрона» будет мало шансов даже в том случае, если «Зенит» выйдет на поле вторым составом.

Матч между «Зенитом» и «Акроном» стартует в 21:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.