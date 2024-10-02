Журавель дал смелый прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»

Известный комментатор Тимур Журавель дал комментарий по поводу предстоящего кубкового матча между «Динамо» и «Спартаком». В эфире телеканала «Матч ТВ» Журавель дал прогноз на гол нападающего «красно-белых» Виллиана Жозе.

«Матч с «Динамо» - лучший шанс для Виллиана Жозе. Запомните, сегодня он забьёт», - сказал Журавель.

В летнее трансферное окно Виллиан Жозе перебрался в «Спартак» из «Бетиса». В семи матчах за московскую команду бразилец ни разу не забил.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.