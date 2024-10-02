Мостовой высказался о дерби «Динамо» - «Спартак»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о кубковом дерби между «Динамо» и «Спартаком».

По мнению Мостового, дерби получится спокойным, учитывая турнирную ситуацию. Экс-игрок считает, что «Спартак» и «Динамо» пройдут в плей-офф, хотя на самом деле они ещё не гарантировали себе финиш в топ-2 группы.

«А смысл выставлять основу? Плюс у «Спартака» большая скамейка, на которой есть футболисты, которые должны выходить и показывать, что достойны основного состава. Так что хочется, чтобы «красно-белые» сыграли достойнее, нежели с «Локомотивом», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.