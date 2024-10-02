Булыкин рассказал, чего ждёт от дерби «Динамо» - «Спартак»

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем поединке между «Динамо» и «Спартаком» в рамках пятого тура групповой стадии Кубка России.

«Явного фаворита нет. Вывеска «Динамо» - «Спартак» приковывает все взгляды. Будем надеяться, что покажут зрелищную и голевую игру. Нас ждёт настоящий футбол», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Кубковая встреча «Динамо» и «Спартака» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало противостояния запланировано в 19:00 по столичному времени.

В таблице РПЛ «Динамо» занимает четвертое место, а «красно-белые» располагаются на шестой строчке.