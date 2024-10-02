Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об успешном серии «Локомотива» в РПЛ и Кубке России.

- «Локомотив» вчера в очередной раз выиграл. Уже воспринимаете победы «железнодорожников», как что-то естественное?

- Я сейчас не жду никаких других результатов от «железнодорожников». Если что-то иное случится, буду это воспринимать как случайность. К этой команде выстраивается такое отношение, что победы – это обязательный атрибут ее работы.

- Есть ли у вас ощущение, что «Локомотив» играет с запасом или это его потолок?

- Нет сейчас таких команд, которые выходят на поле без желания выложиться по максимуму. Всегда надо доставать какие-то ресурсы, чтобы побеждать. Поэтому запаса обычно не бывает. Прогулочные матчи - это редкость. Всегда надо искать пути для решения задач.

- Пиняев вчера забил два мяча. Он уже возвращается на прежний уровень после спада?

- Вчера он хорошо себя проявлял в районе штрафной площади. Делал все, что нужно делать игроку атакующего плана. До этого он много полезного делал в середине поля, но терялся на последних рубежах, где забиваются голы. А в матче с «Оренбургом» он принес огромную пользу на тех позициях, где делается результат. Поэтому мы и увидели этого футболиста в той роли, которой от него все ждут.

- Почему Салтыков пока не может раскрыться? Его ждали как новую звезду команды, но пока он играет мало.

- Все дело в характере. Он поменял команду, обстановку, партнеров. Наверное, пока внутренне не чувствует уверенности. Это вопрос психологии. Плюс он пока не обрел нужные кондиции и не вписался в игровой рисунок. Стиль «Крыльев Советов», видимо, был ему ближе. Тут надо ждать. Это совсем молодой игрок. Тренерский штаб и партнеры должны помочь ему.

- Все команды, которые борются за первые места, делают ставку на легионеров. У «Локомотива» всего два иностранца. Не может ли это помешать борьбе за золото?

- Для меня не так важно, какое место займут «железнодорожники», как тот момент, что если профессионально выстраивать работу с молодежью, то можно добиваться результата только за счет своих российских ресурсов. Это очень показательно. Тут уже не скажешь, что у нас нет денег или еще чего-то для достижения результата. «Локомотив» выстроил вертикаль, где все этажи работают исправно, включая школу и академию. Поэтому мы видим пополнение в главную команду. А легионеры, которых привозят другие клубы, не всегда дают нужный результат. Хотя они должны определять политику команды и игру, раз их привезли из-за границы за определенные деньги. Поэтому сейчас всем нашим клубам надо ровняться на «Локомотив» в этом плане. Особенно учитывая сегодняшние реалии.

Реклама

- Михаил Галактионов стал лучшим тренером в истории «Локомотива» по количеству набранных очков за игру. Что думаете о его успехе?

- Я просто смотрю на таблицу и вижу, за счет чего достигнуты эти результаты. Галактионов и его штаб работают очень качественно. Потеряв большое количество квалифицированных футболистов, они выстроили работу так, что этот никак не отразилось на результатах команды.

Елена Григорьевская