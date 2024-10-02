«Спартак» рискует потерять полузащитника на два матча

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов не поможет своей команде в предстоящем поединке против «Динамо» в рамках пятого тура групповой стадии Кубка России.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, 24-летний полузащитник не появится на поле из-за мышечной травмы. Не исключено, что игрок пропустит и следующий матч против «Ростова» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

Дерби «Динамо» - «Спартак» запланировано на среду, 2 октября, стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени. В нынешнем сезоне Игнатов поучаствовал в шести поединках «народной команды», не отметившись голевыми действиями.