Журавель предсказал точный счёт матча «Динамо» - «Спартак»

Известный комментатор Тимур Журавель поделился ожиданиями от дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках пятого тура групповой стадии Кубка России.

«Спартак» побежит вперёд, будет реабилитироваться за поражение от «Локомотива». Они всегда умели обыгрывать «Динамо». Это они сделают и сейчас - 3:1», - высказался комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дерби между «Динамо» и «Спартаком» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В таблице РПЛ «бело-голубые» занимают четвертое место, а «красно-белые» располагаются на шестой позиции.