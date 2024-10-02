Салтыков - о своих перспективах в «Локомотиве»: «Надо выкладываться больше, чем на сто процентов»

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Оренбургом» и своих перспективах в команде.

- Исходя из матча с «Оренбургом», вы поняли, почему эта команда находится внизу таблицы?

- Сложно сказать, у них неплохая команда. Но мы не реализовали несколько своих моментов.

- Есть сожаление, что вы не так часто играете за «Локомотив», как хотелось бы?

- У любого футболиста будет сожаление, если он не будет играть всегда.

- Считаете, что Галактионов доверяет молодежи. Чувствуете что-то подобное?

- Конечно. Я ощущаю доверие тренерского штаба по тому, как они общаются со мной. Но что именно говорят – секрет. Жду своего шанса.

- Что вам нужно сделать, чтобы добиться своего шанса, ведь вы наверняка выкладываетесь на тренировках на сто процентов?

- На сто, наверное, мало. Надо больше.

- Как воспринимаете нынешнее турнирное положение «Локомотива», при котором ваша команда обогнала «Зенит»?

- Сейчас не надо смотреть в таблицу, потому что прошло еще мало туров.

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- В чем заключается потенциал «Локомотива», чтобы еще прибавить?

- Потенциал есть, конечно. Он есть всегда. Можно прибавлять во всем: от игры в защите, до нападения.

- В чем секрет Пиняева, который сейчас много забивает? Он не общается с прессой, поэтому нет возможности задать этот вопрос ему.

- Может в том и секрет, что не общается с прессой? Я узнаю у него и обязательно вам расскажу.

Елена Григорьевская