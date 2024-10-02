Сулейманов - о том, что «Локомотив» обогнал «Зенит» в таблице: «Вся борьба ещё впереди»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Оренбургом» и работе с Михаилом Галактионовым.

- «Локомотив» довольно легко разделался с «Оренбургом» в кубковом матче.

- Я бы так не сказал. С «Оренбургом» всегда бывает трудно играть. Это сбалансированная команда. Я рад победе, но хотелось бы забить.

- После яркой победы над «Спартаком» трудно настраиваться на такие матчи, которые, по сути, ничего не решают?

- Да нет. Тренерский штаб нас настроил на эту игру, мы поработали, поэтому получился положительный результат.

- Вы знаете, что Галактионов стал лучшим тренером в истории «Локомотива» по количеству набранных очков за игру?

- Мы всегда знали, что он лучший. Михаил Михайлович хорошо готовит команду, у него правильный подход к футболистам. И вообще, раз есть результат, значит, он все делает правильно, хорошо и на уровне.

- Может, все дело в игроках?

- Перед сезоном говорили наоборот, а сейчас все поменяли свое мнение, потому что появился положительный результат.

- В РПЛ «Локомотив» в очередной раз обошел в таблице «Зенит». Как это восприняли?

- На это пока не надо смотреть, потому что вся борьба еще впереди, и мы будем биться до конца.

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- Есть ощущение, что соперники вас побаиваются?

- Они всегда нас боялись, это ведь топ-клуб, «Локомотив» (улыбается).

Елена Григорьевская