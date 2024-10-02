«Динамо» – «Спартак»: Вероятные стартовые составы от Лички и Станковича на старейшее дерби в Кубке России

В пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится московское дерби «Динамо» и «Спартака». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук (вр), Скопинцев, Майсторович, Бальбуэна, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Артур Гомес, Гагнидзе, Макаров, Тюкавин.

«Спартак»: Селихов (вр), Хлусевич, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Угальде, Маркиньос, Барко.

У «Динамо» недоступны защитник Роберто Фернандес (дисквалификация), полузащитник Луис Чавес и нападающий Вячеслав Грулёв (оба – травмы). У «Спартака» в лазарете находятся Никита Чернов и Хесус Медина.

На минувших выходных в рамках чемпионата России «Спартак» потерпел поражение в столичном дерби от «Локомотива» (1:3), а московские «бело-голубые» в динамовском дерби одолели махачкалинскую команду (1:0).

«Спартак» лидирует в турнирной таблице группы А Пути РПЛ Кубка России. «Красно-белые» имеют там девять очков. Их соперник по предстоящему матчу идёт на второй позиции с восемью баллами.

«Спартак» и «Динамо» встретятся четвёртый раз за три месяца, если учитывать ещё их предсезонный очный товарищеский матч, который динамовцы выиграли по пенальти 5:4 после ничьей 1:1 в основное время.

После этого «Спартак» разгромил «Динамо» в первом круге группового этапа Кубка России (3:0), но упустил победу над «бело-голубыми» внутри чемпионата страны (2:2).

Старейшее дерби «Динамо» – «Спартак» состоится сегодня, 2 октября, на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов