Илич: «Такие большие команды, как ЦСКА, лучше реализуют свои моменты»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- В первом тайме было несколько моментов и во втором еще опаснее, кажется. Что стало причиной поражения еще и всухую?

- Прежде всего, я хочу сказать, что доволен тем, как играла команда сегодня. Да, у нас были два чистых момента в первой половине. Также были моменты во второй. Но такие большие команды, как ЦСКА, лучше реализуют свои моменты. Нам сегодня не повезло.

- Несколько игроков основного состава вышли по ходу второго тайма. Это попытка спасти сегодняшний матч или поддержать в тонусе игроков перед матчем с «Акроном»?

- Прежде всего, нам нужны все футболисты. Те игроки, которые вышли сегодня, сыграют с «Акроном». Очень тяжело играть, когда три матча на неделе, как сейчас. Но будем готовиться к матчу с «Акроном».

- Дебютировал сегодня Варганов. Как вы оцените его игру?

- Я очень доволен тем, как он играл, отдавал себя на максимум, очень уверенно играл. Нужно продолжать работать.