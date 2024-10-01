Николич: «Рад за нашего любимого, надеюсь, и вашего любимого в будущем Пьянича»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Три очка заработали. Всё получилось так, как вы планировали?

- Да, более-менее как планировали. Как сказали перед игрой, получилась не совсем простая игра. Более-менее тяжелая, были моменты и у «Пари НН», хорошие моменты. Но были и у нас. В принципе доволен, 2:0 - заслуженная сухая победа. Для нас это очень важно, так как было очень много новых футболистов на поле, освежили состав, это было нужно. Очень рад и за Кристияна, и за Глебова, и за их голы. Они хорошие рабочие парни, и один, и второй. Кристиян - парень, совсем порядочный и хороший футболист. Рад за них, рад за нашего любимого, надеюсь, и вашего любимого в будущем Пьянича. Тоже важно, что Шуманский дебютировал и показал свои качества. Без травм три очка у нас. Сейчас летим поздно ночью домой, а потом готовимся к «Динамо».

- У Глебова просто недомогание, там травмы нет?

- Нет, видно, устал. Он пробежал много, мне кажется, устал. Никакой травмы нет, упредил.

- Почему так поздно сделали замены? На 76-й минуте первые были.

- Мы придерживались нашего плана. Результат позволял.