Наумов уверен в победе «Спартака» над «Динамо»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча между «Динамо» и «Спартаком».

— Думаю, что «Спартак» более кубковая команда, чем «Динамо», и он выиграет в этом матче, — заявил Наумов «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в последних встречах «бело-голубые» выглядели неубедительно, у них не горят глаза, а «Спартак» захочет реабилитироваться после поражения от «Локомотива» и выиграет со счетом 3:1 или 2:1.

Столичное дерби «Динамо» - «Спартак» пройдет завтра, 2 октября. Начало матча пятого тура группового этапа Кубка России запланировано на 19:00 по столичному времени.

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