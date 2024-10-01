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Сейвы Торопа, голы резервистов, дебют Пьянича: ЦСКА увёз победу из Нижнего Новгорода

01 Октября 2024 • 22:39 Комментировать
Пари НН
0:2
ЦСКА Москва

«Пари НН» и ЦСКА сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч пятого тура группового этапа состоялся 1 октября на стадионе «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Пари НН0:2ЦСКА Москва
  49'Бистрович Кристиян (0:1)
  61'Глебов Кирилл (0:2)
Лукьянов ВадимМагкеев Станислав 61' (Тичич Лука ( 61') Мухин АлександрВарганов АртёмВедерников ДанилаШоштарич Карич СвенЕрмаков Никита 61' (Каккоев Никита ( 61') Калинский Николай 74' (Царукян Валерий ( 74') Карапузов Владислав 74' (Боселли Хуан ( 74') Шнапцев МаксимЗе Турбо Жозе  26'
Запасные: Чистяков АртёмЛукиных ЕвгенийМедведев НикитаТрошечкин АлександрГлейзер Дан ЛеонКалайда Дмитрий
Тороп ВладиславАгапов Илья 77' (Круговой Данил ( 77') Лукин МатвейВиллиан РошаБистрович КристиянГаич Милан II  28'Глебов Кирилл 77' (Файзуллаев Аббосбек ( 77') Зделар СашаКойта Секу 83' (Пьянич Миралем ( 83') Мойзес МоураМусаев Тамерлан 77' (Гуарирапа Сауль ( 77')
Запасные: Бандикян АртёмАкинфеев ИгорьШуманский АртемБоков ДанилаДивеев ИгорьУшаков ЕгорКисляк МатвейКеллвен Дуглас
01 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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Марко Николич на кубковый матч применил серьёзную ротацию. Из игроков основного состава остались только Виллиан, Мойзес, Гайич, да Мусаев. Взламывать оборону «Пари НН» Тамерлан должен был в паре с Секу Койта, а помогали им Глебов, Бистрович и Зделар с Агаповым. Саша Илич не дал отдохнуть Калинскому, отрядив Николая вместе с Зе Турбо в стартовый состав.

И как раз хозяева начали бодрее. Без разведок и проверок прошли через центр: Антон Мухин затем разогнался на фланге, откуда и прострелил на Карапузова. Набежавший защитник, абсолютно никакого сопротивления не встретил и пробил в касание, вот только Тороп совершил классный сейв, парировав мяч ногой.

ЦСКА такой ход игры принял, постепенно «армейцы» стали успокаивать заряженных хозяев. Плотность игры возрастала, моменты исчезали. Команда Николича почти не атаковала самолично, чем окончательно убаюкала соперника. И вот, когда концентрация снизилась, «армейцы» нанесли удар.

Мог ЦСКА отличиться в первой же толковой атаке, созданной под занавес первого тайма. Мойзес разогнался слева и навесил неудачно, но Лукоянов неосмотрительно смахнул мяч к центру. Набежавший Бистрович расстреливал голкипера – «Пари НН» спасла перекладина. До перерыва Кристиян отличиться не сумел. Зато сделал это сразу после 15-минутного отдыха.

Всего четыре минуты второго тайма миновало, когда случился невероятный провал в опорной зоне «Пари НН». Койта спокойно отдал на Бистровича, успевшего перед штрафной площадью мяч подработать и пробить в левый угол. Лукьянов от такого выстрела не спас – 0:1. ЦСКА продолжил играть с преимуществом, на исходе часа игры закрепив преимущество.

Тороп вынес мяч, Каккоев в борьбе с Мусаевым сбросил затылком в сторону своих ворот. Глебов мяч подхватил, поставил корпус защитнику, выскочил один на один с Лукьяновым и точно пробил – 0:2. Всё просто. И этот счёт «армейцы» уже принялись удерживать. К чести «Пари НН», стоит отметить, что хозяева давить не бросили. Тороп даже выиграл дуэль два в одного, смахнув мяч после удара Боселли.

Пришлось потрудиться молодому голкиперу ЦСКА, но в итоге оставил он свои ворота в неприкосновенности. А ЦСКА увёз победу из Нижнего Новгорода, ещё и предъявив публике Миралема Пьянича, появившегося на пять минут в концовке.

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Евро-Футбол.Ру,
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