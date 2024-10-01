Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал победе в матче группового этапа Кубка России над «Оренбургом».

- Насколько сложно было после громкой победы над «Спартаком» настраиваться на соперника более низкого уровня?

- Мы профессиональные спортсмены и должны уметь готовиться к любому матчу и сопернику.

- В команде, кажется, ротируют всех футболистов, кроме вас. Как вы выдерживаете такие нагрузки?

- Все нормально. У нас есть специальные датчики, которые показывают, кто быстрее восстанавливается, а кто медленнее. На данный момент, я восстанавливаюсь чуть быстрее, чем другие. Никаких особенных методик у меня нет.

- После десяти туров «Локомотив» находится на втором месте. Как оцените прошедший отрезок?

- Отлично оцениваю. Могли взять больше очков. С «Динамо», считаю, мы играли лучше соперника, но уступили. С «Краснодаром» произошли нелепые ошибки, которые могут случиться с каждым. Там было просто невезение. Так что могли набрать и больше очков.

- Кажется, что «Зенит» уже не так грозен – он потерял первое место уже не первый раз за чемпионат. Получается, с ним можно эффективно бороться?

- Питерцев просто нужно уважать, но ни в коем случае не бояться. Мы уважаем эту команду и просто готовимся к ней, как к «Зениту».

- Михаил Галактионов стал лучшим тренером в истории «Локомотива» по количеству набранных очков за матч. Это как-то отметили в команде?

- Никак не отмечали. Рад за него. Главное, чтобы он дальше прогрессировал в своей профессии.

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Елена Григорьевская