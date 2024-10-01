34-летний Пьянич дебютировал за ЦСКА

Боснийский центральный полузащитник Миралем Пьянич впервые вышел на поле в футболке московского ЦСКА.

Дебют новичка «армейцев» состоялся в матче пятого тура Кубка России с «Пари НН». Хавбек вышел на замену на 84-й минуте, сменив на поле Кристияна Бистровича.

Напомним, Пьянич стал игроком ЦСКА 26 сентября, подписав трудовой договор на один сезон.

В эти минуты продолжается кубковый поединок между «Пари НН» и ЦСКА. На данный момент столичный клуб ведет со счетом 2:0.

Следить за всеми событиями матча можно в текстовой онлайн-трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.