Форвард «Оренбурга» высказался о поражении от «Локомотива»

Форвард «Оренбурга» Саид Сахархизан в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о матче группового этапа Кубка России с «Локомотивом».

- Как оцените кубковый матч с «Локомотивом»? Почему уступили «железнодорожникам»?

- Игра для нашей команды получилась непростая. В таких встречах нужно стараться и работать больше, чем твой оппонент. «Локомотив» - очень сильная команда, и мы выкладывались, как могли, но этого оказалось недостаточно. В дальнейшем будем стараться больше, и я надеюсь, что следующий матч против «Зенита» будет более удачным для нас.

- В чем проблемы «Оренбурга» в этом сезоне? Что не получается у вашей команды?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Его лучше адресовать нашему тренеру. Я футболист, и моя зона ответственности – выходить на поле и играть.

Елена Григорьевская