Салтыков: «Приятно, что в Кубке идём без поражений»

Вингер московского «Локомотива» Никита Салтыков высказался после победы над «Оренбургом».

Игра пятого тура группового этапа Кубка России завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1.

«Эмоции от победы над «Оренбургом» только положительные. Приятно, что в Кубке идем без поражений», — приводит слова Салтыкова Legalbet.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах и стал автором одной голевой передачи.

После пяти туров Кубка России московский «Локомотив» находится на первой позиции в турнирной таблице группы В, набрав 15 зачетных баллов.