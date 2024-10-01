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Деограсия: «Хорошо играем с топ-командами, поэтому поедем играть с «Зенитом» на победу»

01 Октября 2024 • 21:26 Комментировать

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Еще одно поражение. Но вместе с тем концовка дала еще один повод по крайней мере мечтать, чтобы сегодня не проиграть. Как сегодня оцените эту игру?

- Не помечтать. У нас такое происходит очень часто, практически в каждом матче, когда создаем очень много моментов, концовка очень хорошая, и можно было забивать. К сожалению, мы совершаем очень глупые ошибки, после чего нам забивают. На самом деле наша команда, наши парни заслуживали на большее.

- Концовки таймов получились хорошие, а вот начало не очень, что в первом, что во втором. Почему так происходит?

- Это те игроки, у которых не было много игровых минут в РПЛ, поэтому они набирали ритм и обретали себя с каждой игровой минутой.

- Мяч забил Саид практически сразу после выхода на замену. О чем подумали, как поменялась структура игры?

- Хорошо. Это его работа - забивать голы. Надеюсь, он будет дальше забивать.

- 14 матчей без побед. Дальше «Зенит» в Санкт-Петербурге. Будет тяжело. Какие вообще сейчас настроения и надежды?

- Продолжаем выполнять нашу работу, стараться и делать всё как можно лучше. Да, «Зенит» - суперкоманда и хороший соперник, наверное, один из самых сильных. Но как мы уже показали на протяжении всего времени, мы очень хорошо играем с топ-командами, поэтому туда поедем играть на победу.

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Оренбург Давид Деограсия
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