Галактионов: «Небольшой ляп допустили и дали сопернику вернуться в игру»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Пять из пяти, стопроцентный результат. Но в целом, наверное, эта победа была не очень простой сегодня?

- Как вам сказать? С одной стороны, там территориальное преимущество, которым мы владели, оно было. Первом тайме и практически, наверное, во втором. Но вот ляп, который мы допустили, потеря мяча и контратака соперника, это повод о чем поговорить с командой. Надо окунуться в детали и дальше таких моментов не допускать. Но то, что ребята получили игровую практику, ребята сегодня старались и выполняли тот объем двигательной активности и самоотдачи, которая от них требовалась, мы им благодарны за это.

- Возвращаясь к ошибке Карпукаса, насколько это критично и вызывает недоумение или даже раздражение у главного тренера?

- Опять же все термины, которые вы перечислили, имеют место быть, но опять же это повод не распылять эмоции, а точечно эту ошибку исправить и в будущем ее не допускать.

- «Локомотив» хорошо начинал таймы, и первый, и второй, но вот в концовке как-то подсдавали. Почему так происходило?

- Остроты немного не хватало в атаке, потому что начало второго тайма было агрессивным. Мы забили и могли забить еще. Я думаю, что был бы счет 3:0, было бы проще. Но вот этот небольшой ляп допустили и дали сопернику вернуться в игру. Хотя, наверное, этого не следовало делать.

- В первом тайме много получалось, кроме того, что не реализовали моменты. На каких позициях играл сегодня Ненахов? Показалось, что на двух-трех, везде успевал.

- Нет. Он играл на своей позиции. Другой вопрос, что требования по его игре, когда мы начинаем свои атаки, у него был определенный функционал, он выполнял. Создавая большинство в определенных зонах.

- Сегодня был последний домашний матч на групповой стадии. Является ли этот момент важным? Поблагодарить болельщиков, например.

- Важен, безусловно, с точки зрения того, что мы победили, победили в домашнем матче. Те болельщики, которые сегодня пришли на трибуны, а их было большое количество, мы им очень благодарны. Спасибо большое, что тот импульс, который они дают команде, толкает нас вперед.

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- Раз есть пять из пяти, наверное, есть мотивация шесть из шести?

- Конечно, еще раз говорю, что каждый матч - отдельная история, к которой мы готовимся, которую нужно выигрывать и еще раз, то, что я сказал в начале, развивать свои принципы игры.