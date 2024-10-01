Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Галактионов: «Небольшой ляп допустили и дали сопернику вернуться в игру»

01 Октября 2024 • 21:18 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Оренбург

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Пять из пяти, стопроцентный результат. Но в целом, наверное, эта победа была не очень простой сегодня?

- Как вам сказать? С одной стороны, там территориальное преимущество, которым мы владели, оно было.  Первом тайме и практически, наверное, во втором. Но вот ляп, который мы допустили, потеря мяча и контратака соперника, это повод о чем поговорить с командой. Надо окунуться в детали и дальше таких моментов не допускать. Но то, что ребята получили игровую практику, ребята сегодня старались и выполняли тот объем двигательной активности и самоотдачи, которая от них требовалась, мы им благодарны за это.

- Возвращаясь к ошибке Карпукаса, насколько это критично и вызывает недоумение или даже раздражение у главного тренера?

- Опять же все термины, которые вы перечислили, имеют место быть, но опять же это повод не распылять эмоции, а точечно эту ошибку исправить и в будущем ее не допускать.

- «Локомотив» хорошо начинал таймы, и первый, и второй, но вот в концовке как-то подсдавали. Почему так происходило?

- Остроты немного не хватало в атаке, потому что начало второго тайма было агрессивным. Мы забили и могли забить еще. Я думаю, что был бы счет 3:0, было бы проще. Но вот этот небольшой ляп допустили и дали сопернику вернуться в игру. Хотя, наверное, этого не следовало делать.

- В первом тайме много получалось, кроме того, что не реализовали моменты. На каких позициях играл сегодня Ненахов? Показалось, что на двух-трех, везде успевал.

- Нет. Он играл на своей позиции. Другой вопрос, что требования по его игре, когда мы начинаем свои атаки, у него был определенный функционал, он выполнял. Создавая большинство в определенных зонах.

- Сегодня был последний домашний матч на групповой стадии. Является ли этот момент важным? Поблагодарить болельщиков, например.

- Важен, безусловно, с точки зрения того, что мы победили, победили в домашнем матче. Те болельщики, которые сегодня пришли на трибуны, а их было большое количество, мы им очень благодарны. Спасибо большое, что тот импульс, который они дают команде, толкает нас вперед.

Реклама


- Раз есть пять из пяти, наверное, есть мотивация шесть из шести?

- Конечно, еще раз говорю, что каждый матч - отдельная история, к которой мы готовимся, которую нужно выигрывать и еще раз, то, что я сказал в начале, развивать свои принципы игры.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

Новости по матчу

Сегодня, 01 Октября
21:57
Салтыков: «Приятно, что в Кубке идём без поражений»
21:18
Галактионов: «Небольшой ляп допустили и дали сопернику вернуться в игру»
20:40
«Локомотив» одержал пятую победу подряд
20:23
Дублем Пиняева «Локомотив» переехал «Оренбург» и выиграл пятый кряду матч в группе Кубка России 1
20:01
«Оренбург» отыграл один гол в матче с «Локомотивом»
19:52
Пиняев оформил дубль в ворота «Оренбурга»
19:49
Пиняев оформил второй дубль подряд в Кубке России
18:45
Пиняев быстро открыл счёт в матче «Локомотив» - «Оренбург»
18:30
Деограсия - после 13 матчей подряд без побед: «Продолжаю верить в нашу методику работы»
18:23
Галактионов: «Сулейманов с Воробьёвым хорошо дополняют друг друга»
18:00
«Локомотив» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 1
02:08
Локомотив - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Сентября
19:18
Прогноз на точный счёт матча Локомотив — Оренбург Кубка России — 1 октября 2024
18:44
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Оренбург Кубка России — 1 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Мбаппе обратился к Гризманну Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Карпин отреагировал на заявление Дзюбы Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Осасуны»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ «Это человеческий фактор»: Каменский высказался о травме Кузнецова Рыбин считает, что «Юта» преподнесёт сюрприз в первом сезоне в НХЛ Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» «Торпедо» на выезде «вынесло» «Барыс», забросив сразу 10 шайб Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Факел Факел
0
1
1.65 3.65 5.10
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
2
1
1.50 4.50 5.60
Видео
88 мин
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
2
4.35 3.65 1.76
Видео
02.10.24 в 16:15
Химки Химки
Ростов Ростов
2.87 3.45 2.34
Видео
02.10.24 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.23 3.65 2.95
Видео
02.10.24 в 19:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.34 3.25 3.00
Видео
02.10.24 в 21:15
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.54 3.35 2.62
Видео
02.10.24 в 21:15
Зенит Зенит
Акрон Акрон
1.25 5.60 10.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Октября
22:12 · Кубок России
Глебов удвоил перевес ЦСКА в матче с «Пари НН»
21:57 · Кубок России
ЦСКА повёл в самом начале второго тайма матча с «Пари НН»
21:57 · Кубок России
Салтыков: «Приятно, что в Кубке идём без поражений»
21:26 · Кубок России
Деограсия: «Хорошо играем с топ-командами, поэтому поедем играть с «Зенитом» на победу»
21:18 · Кубок России
Галактионов: «Небольшой ляп допустили и дали сопернику вернуться в игру»
20:57 · Кубок России
​Масалитин: «Кубок России никому не интересен»
20:52 · Кубок России
Илич: «Не имеем больших шансов пройти дальше, но мы будем играть против большой команды»
20:49 · Кубок России
Медина пропустит дерби с «Динамо»
20:46 · Кубок России
Николич: «Может быть, мы увидим Пьянича на поле»
20:40 · Кубок России
«Локомотив» одержал пятую победу подряд
20:16 · Кубок России
Рахимов: «Я не считаю, что мы должны сейчас кричать, что у нас всё плохо»
20:15 · Кубок России
«Пари НН» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
20:11 · Кубок России
Рахимов: «Нужно было, наверное, троих-четверых поменять в первом тайме»
20:01 · Кубок России
«Оренбург» отыграл один гол в матче с «Локомотивом»
19:52 · Кубок России
Пиняев оформил дубль в ворота «Оренбурга»
19:49 · Кубок России
Пиняев оформил второй дубль подряд в Кубке России
19:49 · Кубок России
Рахимов: «Если игроки не проявляют себя и не выдают то, чего ожидаем, конечно же, это моя проблема»
19:46 · Кубок России
ЦСКА объявил состав на игру против «Пари НН»
19:39 · Кубок России
Пятибратов: «Реально сегодня игроки показали, что достойны»
19:25 · Кубок России
Пятибратов: «Рахимов - супертренер в моём понимании»
19:23 · Кубок России
Силкин высказался о дерби «Динамо» - «Спартак»
18:45 · Кубок России
Пиняев быстро открыл счёт в матче «Локомотив» - «Оренбург»
18:44 · Кубок России
Заварзин дал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»
18:30 · Кубок России
Деограсия - после 13 матчей подряд без побед: «Продолжаю верить в нашу методику работы»
18:23 · Кубок России
Галактионов: «Сулейманов с Воробьёвым хорошо дополняют друг друга»
Все новости