​Масалитин: «Кубок России никому не интересен»

Экс-футболист таких московских клубов как «Спартак» и ЦСКА, Валерий Масалитин, высказался по поводу предстоящего кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо», он с сожалением отметил, что престижный некогда турнир в наше время перестал представлять интерес. Масалитин уверен, что оба клуба предпочтут приберечь основных игроков и выпустят на поле полурезервные составы.

- Думаю, команды будут играть полурезервными составами. На первый план выйдет мастерство резервистов. Мы видели, что резервные составы хороши у «Спартака» и «Динамо». Матч получится непредсказуемым, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.