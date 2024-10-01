Илич: «Не имеем больших шансов пройти дальше, но мы будем играть против большой команды»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Насколько упрощает подготовку для тренера победный матч?

- Каждая игра для нас сейчас важна, даже этот матч, когда мы не имеем больших шансов пройти дальше, но мы будем играть против большой команды. Для нас это все равно хорошая возможность показать себя.

- Кто отвечает за стандарты в «Пари НН»?

- Антон Хазов и Младен Кашчелан.

- Второй гол в ворота «Оренбурга», насколько это наигранная комбинация? Кому должен был назначаться пас - Гоцуку или Царукяну?

- Это уже не первый раз, когда мы забиваем подобные мячи. Подразумевалось, что будет пас на Гоцука, но очень хорошо, что Валера появился здесь, подыграл, и мы забили. Вообще отлично получилось.

- Сегодня центр обороны выходит в новом сочетании. Насколько готов Магкеев? Сколько минут вы готовы ему отвести сегодня?

- Он очень хорошо себя проявил на тренировках на прошлой неделе и на этой неделе, в том числе. Я с ним разговаривал, он отличный парень, умный. Если будет чувствовать себя не очень, тогда поменяем.

- Варганов сегодня дебютирует в составе «Пари НН». Чем он хорош, какие его сильные стороны?

- Очень молодой игрок из нашей академии, но я считаю, что у него довольно большой потенциал. Думаю, сегодня он использует его.