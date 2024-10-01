Медина пропустит дерби с «Динамо»

Появилась информации о состоянии травмированного вингера «Спартака» Хесуса Медины.

Напомним, 27-летний парагваец получил травму в минувшем дерби против московского «Динамо» (2:2) и пропустил игру с «Локомотивом» (1:3).

По информации Metaratings, Медина не сможет принять участие в предстоящем кубковом матче с «Динамо». Сообщается, что у игрока надрыв задней поверхности бедра.

В этом сезоне Медина появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами двумя ассистами.

Встреча пятого тура Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 2 октября.