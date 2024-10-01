Николич: «Может быть, мы увидим Пьянича на поле»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- После матча с «Ахматом» вы сами заговорили о сегодняшней игре. Вы уже вышли из группы. Почему этот матч для вас так важен?

- Не вышли математически. Еще две игры, а разница между нами и «Ахматом» два очка. Я всегда аккуратно отношусь к таким вещам. Не дай бог, мы потеряем очки сегодня здесь, тогда у нас будет решающая игра с «Ахматом». Этого не хочется. Надо полностью отыграть этот матч. Конечно, ротация есть, потому что мы в сложном графике находимся, надо выбрать правильные решения. Мне кажется, должно хватить качества сегодня, чтобы серьезный матч отыграли. Перед нам соперник, который непредсказуемый. Мне кажется, в этом году, который может очень неприятным. Мы это видели по ходу чемпионата и Кубка. Ожидаю тяжелую игру. У нас цель такая: надо набрать очки.

- Можно ли говорить о том, что второй тайм матча с «Ахматом» уже был некой подготовкой к «Пари НН»? Потому что довольно пассивно ваши футболисты играли. Насколько вас это удивило?

- Удивило. Как я сказал после матча, мне это вообще не понравилось. Не весь второй тайм.

- После счета 3:0?

- Да, условно последние 20-25 минут совсем сели потихоньку в оборону и держали счет. Так не надо. Понятно, что при 3:0 можно держать игру, но тогда надо держать через контроль, по-другому, а не так, как мы это делали. Мне это не понравилось. Очень бы хотелось видеть более серьезный футбол, кроме последних 20-25 минут.

- Сегодня Саша Зделар выходит с капитанской повязкой. Почему именно он, как определяется капитан на матчи в ЦСКА?

- У нас есть три капитана, это все знают. Один и первый, настоящий капитан - это Игорь Акинфеев. Также есть Игорь Дивеев и Ваня Обляков. Ни один из тройки не на поле, а по опыту, характеру и времени в клубе Саша сегодня с капитанской повязкой.

- По Пьяничу вопрос. Правильно ведь Мира'лем?

- Правильно Мира'лем, да.

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- В матче с Нижним Новгородом он в заявке. Насколько он готов сегодня сыграть?

- По ходу игры, если будет возможность дать ему какие-то минуты, может быть, мы его увидим на поле, но нужно быть аккуратным с этим, потому что он провел всего две тренировки с командой. Конечно, он опытный игрок и пришел в неплохом физическом состоянии. Конечно, не надо ожидать, что он в самом лучшем состоянии, но чтобы избежать любой травмы и риска, надо аккуратно. Это не самый важный вопрос. Самый важный вопрос, как вы сказали сначала, - это игра команды. Много молодых футболистов сегодня на поле. Они уже играют. Я ожидаю, что они покажут, что на них можно всерьез рассчитывать. Слава Тороп, его уже знают, Кисляк добавил, он моментами пользовался. Очень хотелось бы это видеть от Агапова, Глебова, Шуманского. И так дальше. Давайте посмотрим, что будет. Серьезная игра впереди.