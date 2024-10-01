«Локомотив» одержал пятую победу подряд

Сегодня, 1 октября, «Локомотив» одолел на своём поле «Оренбург» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:1. Авторами забитых мячей стали Сергей Пиняев (дубль) и Саид Сахархизан.

Для «Локомотива» минувшая победа стала уже пятой подряд во всех турнирах. Напомним, ранее подопечные Михаила Галактионова одолели «Спартак», «Пари НН», «Химки» и «Оренбург». При этом нельзя не отметить, что во всех этих встречах «Локомотив» пропускал, но и забивал минимум по три гола.

Следующий матч «Локомотив» проведет дома против «Крыльев Советов». Игра 11-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 6 октября.