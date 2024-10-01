Дублем Пиняева «Локомотив» переехал «Оренбург» и выиграл пятый кряду матч в группе Кубка России

«Локомотив» и «Оренбург» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч пятого тура группового этапа состоялся 1 октября на стадионе «РЖД Арена».

Уже классикой стали сверхрезультативные встречи «Локомотива» и «Оренбурга». Много голов команды сообразили и в первой игре Кубка России, и в РПЛ. Очередная встреча в Москве обещала огня. Галактионов перетасовал состав, но оставил его крайне атакующим – в старте вышли Пиняев, Сулейманов, Сарвели, Салтыков, Тикнизян, Севикян. У гостей тоже было кем ответить – Рыбчинский, Гюрлюк, барановский, Оганесян.

По подбору исполнителей «Локо», конечно, смотрелся мощнее. Он и забрал инициативу, территорию. А затем оформил всё это быстрым голом. Постарались фамилии известные: Эдгар Севикян открылся справа и обострил, обыграл он защитника, ворвался в штрафную площадь, «шведой» вырезал передачу на Пиняева. Сергею осталось лишь пальнуть под перекладину – 1:0.

Быстрый мяч «Локомотив» слегка расслабил. Хозяева продолжили атаковать, но уже не с таким рвением. На былом запале создали ещё один момент: ловкая «стеночка» Сарвели с Пиняевым вывела Владислава на ударную позицию, но тот плотным выстрелом с 10 метров не смог переиграть Москвичёва. Богдан совершил великолепное спасение.

И всё затихло. Пришлось в перерыве Галактионову заново заводить «Локомотив». И всё получилось, «состав» поехал. Резвый рейд Пиняева завершился прострелом, который обязан был трансформировать в гол Севикян – не попал в створ. Но быстрый гол случился и во втором тайме. На 55-й минуте Сулейманов грудью обработал передачу из глубины, скинул на Пиняева. Сергей коротко обыгрался с Никитой Салтыковым, а затем обводящим ударом послал мяч в угол – 2:0.

Давление «Локо» продолжилось, но неожиданно вернулась интрига. Чуть ли не в первой толковой атаке «Оренбург» один мяч отквитал. Коваленко перехватил пижонскую передачу Карпукаса пяткой и отправил в прорыв Куэро. Джастин продлил на Сахархизана, который точным ударом в касание завершил контрвыпад – 2:1.

Приободрился «Оренбург», подарил «Локомотиву» нервную концовку, но сильно этот гол ситуацию не изменил. «Железнодорожники» выиграли, одержав пятую подряд победу на групповом этапе Кубка России.