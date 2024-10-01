Рахимов: «Я не считаю, что мы должны сейчас кричать, что у нас всё плохо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- После матча болельщики выражали свое недовольство. Как на вас это влияет?

- Нормально. Болельщики могут выражать свое недовольство, это нормально. Первый, кто в этом виноват, это всегда тренер. Здесь очень важный другой момент. Нельзя терять уверенность, потому что за это время сделано достаточно много, за эти полтора года. Команда вышла и показывала неплохой футбол в прошлом году. Этого, естественно, мало, мы хотим большего. Еще раз говорю, каждый следующий шаг всегда тяжелее, поэтому болельщики могут проявлять недовольство здесь, нет никаких проблем. Главное в таких ситуация - иметь стержень и уверенность, что все равно после любой черной полосы наступит белая. А для этого нужно работать и искать ее, эту белую полосу.

- У вас эта уверенность прямо сейчас есть, что ситуация исправится?

- А что у нас на сегодня плохое? Если мы говорим про Кубок, да, мы выходим, но, может быть, выходим с третьего места. Может быть, со второго, у нас есть еще одна игра. В чемпионате у нас все более-менее нормально. Я не считаю, что мы должны сейчас кричать, что у нас всё плохо. Процесс перестройки всегда тяжелый. Где мы находимся? Мы находимся на седьмом месте. Почему я должен не иметь уверенности в футболистах? Естественно, я должен с них требовать. В первую очередь я сказал, что это требование ко мне. Я должен к себе дать такие же требования, как даю к вам. Если мы себя уважаем, мы будем выходить из этой ситуации. Она не критическая. Сейчас мы задаем такой вопрос. Ощущение такое, что мы последние, и у нас нет никаких шансов. Я не вижу этой ситуации. Давайте немного правильно оценивать то, что происходит. Пока мы в таблице на седьмом месте. Конечно, мы хотим, может быть, есть желание больше. Но мы там, где в принципе по ситуации должны находиться. Желание иметь больше и у болельщиков, и у всех, и у нас, и у игроков оно присутствует. Умение и возможности наши нужно проявлять, нужно пробовать делать. Я понимаю, где мы. Если мы говорим о том, что ситуация такая, что в ней такого, что мы можем сказать «Всё!»?

- В первую очередь это касается, наверное, то, что у «Рубина» есть проблемы в атаке, то, что команда не забивает.

- На сегодняшний день да, мы в нескольких матчах не забивали голы, не было этих голов за исключением матча с ЦСКА. Моменты у нас были, но в общей сложности мы уже забили 12 мячей. Некоторые команды по четыре забили. Кто-то пять забил. Я не слышу этого от них, понимаете? Конечно, хочется каждую игру забивать. То, как мы начали сезон, мы видели, что мы и достаточно много пропускаем. Вот этот баланс нужно искать.