Рахимов: «Нужно было, наверное, троих-четверых поменять в первом тайме»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Что в чемпионате, что в Кубке у «Рубина» намного лучше получаются вторые таймы. Сегодня тоже показалось, что так. Перед прошлым матчем вы сказали, что у вас нет объяснения. Сегодня понимаете, почему так?

- Я вообще не пойму, почему так происходит. Не знаю, может быть, разговоры в перерыве ведутся? Перенести их до начала матча, но они не вытекают из ситуации, потому что видно, что есть желание и настрой. Вести эти разговоры - не совсем правильно. Это тот самый момент, на котором нам нужно заострять внимание, нам нужно сакцентировать дальше работу свою, потому что на самом деле нам нужно найти тот баланс, который даст возможность проводить игру на ровном уровне с первой минуты, где нет перепада. Пока в нашей игре достаточно много перепадов. Мы можем вот так выдать тайм, можем выдать 60 минут, но где-то есть перепады. А нам нужно именно иметь тот уровень, где мы будем играть 90 минут. Перейти и вернуться к тому, что делали в прошлом году, не очень хочется. Хочется все-таки процесс развития, а он всегда тяжелый. Когда вышел на игру и начинаешь менять зоны игры, это всегда болезненный процесс и тяжело дается. Для этого нужно отобрать тех, кто может это делать.

- Замена в первом тайме - это редкость. Сегодня Кузнецова вы поменяли еще до перерыва. С чем связано ваше решение?

- Нужно было, наверное, троих-четверых поменять, но как раз тот самый момент, когда нужно в этой зоне принимать мячи, нужно оказывать давление, навязывать борьбу. К сожалению, в этих позициях у нас было очень много проблем. В принципе, все эти ситуации приходили как раз с этой стороны.